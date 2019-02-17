В Праге проходит конкурс на лучшего бариста года

Ирина Ручкина
17-02-2019
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В воскресенье 17 ферваля в чешской столице проходит ежегодный конкурс на звание лучшего чешского бариста (Barista roku). Мероприятие открыто для общественности, поэтому все любители этого крепкого ароматного напитка могут прийти и собственными глазами увидеть виртуозов приготовления кофе, а также попробовать напиток, приготовленный из зерен с лучших плантаций со всего мира. Конкурс проходит в нескольких категориях - от приготовления крепкого эспрессо до сливочного Latté.

Помимо всевозможных дегустаций и самих конкурсов на фестивале также состоится несколько мастер-классов - как по приготовлению кофе, так и по фотографированию кофе для социальной сети Instagram, а также шуточный мастер-класс по спортивной зарядке с кофейником.

 
 
 
 
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