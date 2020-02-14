В Праге проходит конкурс духовых оркестров

В зале конгрессов пражского отеля Пирамида в пятницу стартует Международный конкурс больших духовых оркестров.

Мероприятие, в котором принимают участие 14 ансамблей Чехии, Венгрии, Германии и Таиланда, продлится до субботы. За выступлениями будет наблюдать международное жюри.

В репертуар участников включены произведения чешских композиторов. Ансамбли дадут концерты также в храме св. Микулаша на Староместской площади в центре Праги.