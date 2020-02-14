Архив передач

В Праге проходит конкурс духовых оркестров

Эва Туречкова
14-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В зале конгрессов пражского отеля Пирамида в пятницу стартует Международный конкурс больших духовых оркестров.

Мероприятие, в котором принимают участие 14 ансамблей Чехии, Венгрии, Германии и Таиланда, продлится до субботы. За выступлениями будет наблюдать международное жюри.

В репертуар участников включены произведения чешских композиторов. Ансамбли дадут концерты также в храме св. Микулаша на Староместской площади в центре Праги.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 