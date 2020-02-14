В Праге проходит конкурс духовых оркестров

В зале конгрессов пражского отеля Пирамида в пятницу стартует Международный конкурс больших духовых оркестров.
Мероприятие, в котором принимают участие 14 ансамблей Чехии, Венгрии, Германии и Таиланда, продлится до субботы. За выступлениями будет наблюдать международное жюри.
В репертуар участников включены произведения чешских композиторов. Ансамбли дадут концерты также в храме св. Микулаша на Староместской площади в центре Праги.
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