В Праге проходит конференция «Россия вместо Путина», организованная по инициативе Михаила Ходорковского

Катерина Айзпурвит
24-11-2018
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В чешской столице проходит международная экспертная конференция «Россия вместо Путина», организованная по инициативе Михаила Ходорковского. В числе модераторов – публицисты Кирилл Рогов, Владимир Пастухов и Борис Грозовский, юрист Елена Лукьянова, журналисты Данила Гальперович и Татьяна Фельгенгауэр. В работе форума принимают участие чешские активисты, журналисты и правозащитники. На конференции выступил создатель общества «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.

Как сообщают организаторы: «Конференция предоставляет возможность для конструктивного диалога недовольных существующим политическим режимом в России — как тех, кто не готов к активной оппозиционной деятельности, так и тех, кто такую работу ведет».

 
 
 
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