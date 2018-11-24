В Праге проходит конференция «Россия вместо Путина», организованная по инициативе Михаила Ходорковского

В чешской столице проходит международная экспертная конференция «Россия вместо Путина», организованная по инициативе Михаила Ходорковского. В числе модераторов – публицисты Кирилл Рогов, Владимир Пастухов и Борис Грозовский, юрист Елена Лукьянова, журналисты Данила Гальперович и Татьяна Фельгенгауэр. В работе форума принимают участие чешские активисты, журналисты и правозащитники. На конференции выступил создатель общества «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.

Как сообщают организаторы: «Конференция предоставляет возможность для конструктивного диалога недовольных существующим политическим режимом в России — как тех, кто не готов к активной оппозиционной деятельности, так и тех, кто такую работу ведет».