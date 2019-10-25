В Праге проходит конференция, посвященная проблемам ЛГБТ-сообщества

С 23 по 26 октября 2019 г. в чешской столице проходит крупнейшая в Европе конференция, посвященная проблемам ЛГБТ-сообщества, в которой участвуют более 500 делегатов из стран Европы и Центральной Азии. В пресс-релизе саммита указаны такие вопросы как «усиление польских консерваторов, добивающихся введения тюремного заключения за сексуальное воспитание в школах», и «сотрудничество венгерского правительства с Россией в области преследований ЛГБТ».

Среди спикиров форума – министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек и комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, а также депутат парламента Латвии Мария Голубева, представившая проект закона о введении в этой балтийской стране регистрации однополых пар. Конференция, организатором которой выступает ILGA-Europe, проходит под патронажем мэра Праги Зденека Гржиба.