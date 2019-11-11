11 ноября в Праге проходит конференция «Европа без железного занавеса: 30 лет свободы», организованная «Чешским радио». В мероприятии принимают участие бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, бывший президент Чехии Вацлав Клаус, бывший дипломат и кандидат в президенты Словакии Магда Вашариова, американский политолог Яша Мунк, близкий соратник Вацлава Гавела, дипломат Михал Жантовский, историк, главный редактор «Газета Выборча» Адам Михник, российский историк Андрей Зубов и др., которые обсудуждают контекст событий, произошедших в 1989 году, развитие стран Центральной и Восточной Европы за последние 30 лет и анализируют состояние демократии в начале XXI века.

На конференции также представлены результаты уникального исследования, проведенного по заказу «Чешского радио» «Разделенные свободой: 30 лет развития чешского общества». Их озвучит соавтор исследования Паулина Табери из Института социологии Академии наук Чешской Республики.