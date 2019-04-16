В Праге проходит конференция «Десять лет Восточному партнерству»

Представители Еврокомиссии, стран ЕС и шести стран Восточной Европы – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины проводят 16 апреля в Праге конференцию, посвященную 10-летию работы программы «Восточное партнерство». В саммите участвует премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Экономической палаты ЧР Владимир Длоуги.
Проект «Восточное партнерство» стартовал в Праге 7 мая 2009 года на неформальном саммите Евросоюза, когда пост председателя ЕС занимала Чешская Республика. Проект было открыт с целью укрепления безопасности и налаживания более тесных экономических отношений между сторонами.
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