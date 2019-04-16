В Праге проходит конференция «Десять лет Восточному партнерству»

Катерина Айзпурвит
16-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Представители Еврокомиссии, стран ЕС и шести стран Восточной Европы – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины проводят 16 апреля в Праге конференцию, посвященную 10-летию работы программы «Восточное партнерство». В саммите участвует премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и президент Экономической палаты ЧР Владимир Длоуги.

Проект «Восточное партнерство» стартовал в Праге 7 мая 2009 года на неформальном саммите Евросоюза, когда пост председателя ЕС занимала Чешская Республика. Проект было открыт с целью укрепления безопасности и налаживания более тесных экономических отношений между сторонами.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 