Архив передач

В Праге проходит фестиваль иранского кино

Антон Каймаков
15-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

С 15 по 19 января в Праге проходит фестиваль иранского кино. В залах Světozor и Bio Oko, а также в культурном центре Screenshot будет показано 24 картины. Тема фестиваля, который проходит в девятый раз – «спасение».

После фестиваля в чешской столице показы иранских картин будут осуществлены также в Брно, и в Словакии – в городах Кошице и Братиславе.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 