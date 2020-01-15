С 15 по 19 января в Праге проходит фестиваль иранского кино. В залах Světozor и Bio Oko, а также в культурном центре Screenshot будет показано 24 картины. Тема фестиваля, который проходит в девятый раз – «спасение».

После фестиваля в чешской столице показы иранских картин будут осуществлены также в Брно, и в Словакии – в городах Кошице и Братиславе.