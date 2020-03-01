Архив передач

В Праге проходит демонстрация во имя защиты демократических институтов

Лорета Вашкова
01-03-2020
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Сотни людей 1 марта прошли маршем во имя защиты демократических институтов, как заявили инициаторы мероприятия, с Градчанской площади по улицам Праги на Староместскую площадь, где в 17:00 началась демонстрация. Организатором акций является движение «Миллион мгновений для демократии», ранее выступавшее инициатором массовых демонстраций с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Участники марша и в этот раз несли транспаранты с лозунгами против премьера и лидера движения ANO А. Бабиша с такими надписями как «От российско-китайского поведения веет тоталитаризмом», «Мы хотим идти по пути ЕС, а не Орбана», «СМИ не принадлежат политикам», «Кршечек панда — это забавно». Последний транспарант отсылает к недавнему избранию Станислава Кршечека на пост омбудсмена, что правоцентристские оппозиционные партии подвергли резкой критике

«Миллион мгновений» протестовал против кандидатуры С. Кршечека во время второго тура голосования.

Лорета Вашкова
01-03-2020
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