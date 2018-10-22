В Праге прошло вручение премий Министерства культуры

Вечером 21 октября в Национальном театре Праги прошло вручение премий Министерства культуры. Государственную награду за переводческую деятельность в течение всей жизни получила полонистка Гелена Стахова, которая переводила на чешский язык таких польских писателей как Станислав Ежи Лец и Славомир Мрожек.

Премию за достижения в области музыки получил композитор Лубош Слука, изобразительного искусства – Яна и Иржи Шевчиковы, архитектуры – Ружена Жертова, кинематографии – Гинек Бочан. Премия за вклад в кинематографию и аудиовизию, которой министр культуры Антонин Станек собирался посмертно наградить режиссера Эвальда Шорма, вручена не была, поскольку семья режиссера отказалась получать ее от правительства, пришедшего к власти при поддержке коммунистов. От премии Минкульта по литературе отказался также Иржи Гайичек.