В Праге прошло вручение кинопремии «Чешский лев»

Главным героем церемонии вручения кинопремии «Чешский лев» стала молодежная роуд-муви режиссера словинского происхождения Олмо Омерзуа «Все будет» (Všechno bude): картина получила целых шесть наград, в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Сценарий» и две награды за лучшую женскую и мужскую роль второго плана. Главным разочарованием стал фильм «Томан» (Toman) режиссера Ондржея Трояна, который был номинирован в 13 категориях, но в результате не получил ни одной награды.

Успех отпраздновал удостоенный четырех чешских львов фильм «Хастрман» (Hastrman, вольный перевод «Водяной»), кинодебют актера и музыканта Ондржея Гавелки, снятый по мотивам одноименного романа знаменитого чешского писателя Милоша Урбана. Статуэтки льва за эту картину получили актер Карел Добо («Лучший актер в главной роли»), Дивиш Марек («Лучшая операторская работа»), Петр Вайсар («Лучшее музыкальное сопровождение») и Ева Коткова за лучшие костюмы. Главный приз за женскую роль достался Еновефе Боковой за роль в фильме «Моменты» (Chvilky).

Церемония вручения по традиции прошла в пражском дворце Рудольфинум.