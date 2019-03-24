В Праге прошло вручение главной кинопремии «Чешский лев»

Главным героем церемонии вручения чешской кинопремии «Чешский лев» стала молодежная роуд-муви режиссера словинского происхождения Олмо Омерзуа «Все будет» (Všechno bude): картина получила целых шесть наград, в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Сценарий» и две награды за лучшую женскую и мужскую роль второго плана. Главным разочарованием стал фильм «Томан» (Toman) режиссера Ондржея Трояна, который был номинирован в 13 категориях, но, в результате, не получил ни одной стеклянной статуи льва.

Успех в виде четырех чешских львов отпраздновал фильм «Хастрман» (вольный перевод - «Водяной», по-чешски Hastrman), кинодебют актера и музыканта Ондржея Гавелки, снятый по мотивам по мотивам одноименного романа знаменитого чешского писателя Милоша Урбана. Свою статуэтку льва за эту картину получил актер Карел Добо («Лучший актер в главной роли»), Дивиш Марек («Лучшая операторская работа»), Петр Вайсар («Лучшее музыкальное сопровождение») и Ева Коткова за лучшие костюмы. Лучшей актрисой была названа Еновефа Бокова за роль в картине «Моменты» (Chvilky).

Церемония вручения по традиции прошла в пражском дворце Рудольфинум.