Архив передач

В Праге прошло праздничное открытие Государственной оперы

Ирина Ручкина
06-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В воскресенье, 5 января, состоялся гала-концерт в честь открытия исторического здания Пражской государственной оперы, реконструкция которого обошлась в 1,3 миллиарда крон (50 миллионов евро) и продолжалась почти три года. Праздничный вечер начался увертюрой к опере Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мастера». Автором концерта под названием «Государственная опера в переменах времени (1888–2018)» стала режиссер Алиса Неллис.

На гала-вечер прибыли политики и деятели культуры со всей Европы. Среди них уполномоченный правительства ФРГ по культуре и средствам массовой информации Моника Груттерс и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (которого у здания оперы встретило около тридцати противников его политики и плакатами). Среди гостей было также немало чешских политиков, например, премьер-министр Андрей Бабиш, министр культуры Лубомир Заоралек, министр финансов Алена Шиллерова, а также мэр Праги Зденек Гржиб.

На закрытии концерта прозвучал отрывок из второго действия «Фиделио» - единственной оперы немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Ирина Ручкина
06-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 