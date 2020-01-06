В Праге прошло праздничное открытие Государственной оперы

В воскресенье, 5 января, состоялся гала-концерт в честь открытия исторического здания Пражской государственной оперы, реконструкция которого обошлась в 1,3 миллиарда крон (50 миллионов евро) и продолжалась почти три года. Праздничный вечер начался увертюрой к опере Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мастера». Автором концерта под названием «Государственная опера в переменах времени (1888–2018)» стала режиссер Алиса Неллис.

На гала-вечер прибыли политики и деятели культуры со всей Европы. Среди них уполномоченный правительства ФРГ по культуре и средствам массовой информации Моника Груттерс и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (которого у здания оперы встретило около тридцати противников его политики и плакатами). Среди гостей было также немало чешских политиков, например, премьер-министр Андрей Бабиш, министр культуры Лубомир Заоралек, министр финансов Алена Шиллерова, а также мэр Праги Зденек Гржиб.

На закрытии концерта прозвучал отрывок из второго действия «Фиделио» - единственной оперы немецкого композитора Людвига ван Бетховена.