В Праге прошли выборы председателя движения ANO

Ирина Ручкина
17-02-2019 oбновлено
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В воскресенье, 17 февраля, в Праге проходит съезд движения ANO (победителя последних выборов), в рамках которого состоялось избрание нового председателя. Как уже сообщалось ранее, свою кандидатуру в четвертый раз выдвинул основатель и действующий глава движения премьер-министр Андрей Бабиш.

Конкуренты Андрея Бабиша были выбраны в ходе краевых номинационных съездов, прошедших в декабре 2018 и январе 2019 года. По предварительным данным чешского интернет-издания Novinky.cz реальных соперников у действующего председателя нет. В результате съезда и общего голосования Андрей Бабиш вновь занял пост главы движения ANO.

 
 
 
 
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