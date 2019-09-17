В Праге прошла встреча представителей профсоюза. По их мнению, чешские зарплаты отстают от западных необоснованно

Около 1500 представителей профсоюзных организаций прибыли 17 сентября в Прагу, чтобы скоординировать свои требования о повышении зарплат на предприятиях. Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) представила на столичной встрече свои требования по оплате труда на следующий год и ознакомила с результатами нового исследования, целью которого является выравнивание уровня чешских окладов с уровнем окладов в «старых» государствах–членах ЕС. Собрание стало составной частью проводимой профсоюзами компании «Koнец дешевому труду».

Рост чешской экономики, по данным августовского анализа Министерства финансов, должен составить в 2020 году 2,2%. Уровень безработицы, по всей видимости, останется низким, около 2,3%, общий уровень инфляции составит 2,4%. Средства, выделенные на выплату зарплат, должны увеличиться на 5,9%.

По мнению лидеров профсоюза, «состояние чешской экономики является хорошим, поэтому причин для столь скромного повышения окладов нет».

Работодатели, однако, считают данное давление со стороны профсоюзных организаций необоснованным, аргументируя замедлением роста отечественной экономики и необходимостью повышения производительности труда.