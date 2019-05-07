В Праге прошла торжественная церемония, посвященная важной роли земляков, проживающих за пределами Чехии

7 мая 2019 года министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, другие представители МИД, Сената, нижней палаты парламента Чешской Республики и иностранные дипломаты приняли участие в торжественной церемонии, призванной напомнить о важной роли земляков, проживающих в других странах.

Церемония, организованная МИД и Сенатом, была призвана напомнить не только об исторической роли чехов за рубежом, но и о большом значении для чешского общества земляков, которые сегодня проживают за пределами страны. Люди с чешскими корнями, которые временно или постоянно находятся за границей, составляют около 20% всех представителей чешской нации.

Местом проведения мероприятия было символически избрана площадка в саду Страговского монастыря, где установлена скульптура «Дева Марии из изгнания». 7 мая 1994 года она была привезена в Прагу из Чикаго. В США чехи-эмигранты воссоздали статую Девы Марии Иммакулаты, которая венчала Марианскую колонну на Староместской площади, уничтоженную в 1918 году.