В Праге прошла реконструкция политического процесса над «кулаками» времен ЧССР

Антитоталитарный фестиваль Mene Tekel в зале Верховного суда в Праге представил зрителям реконструкцию политического процесса 1953 года, когда на скамье подсудимых оказались крестьяне, объявленные властями ЧССР «кулаками». Путем расправ власти стремились запугать крестьян, которые вели самостоятельное хозяйство, и вынудить их вступать в колхозы (JZD).

Постановку театра факта под названием «Олешницкое мементо» осуществил режиссер Ян Ржержиха и студенты юридического факультета Карлова университета. Как напомнили участники сопроводительного семинара, через тюрьмы в годы социализма в Чехословакии прошло четверть миллиона крестьян. Режиссер показал трагическую судьбу нескольких крестьянских семей, обвиненных в антигосударственном заговоре. Среди зрителей реконструкции процесса находились потомки осужденных.

Процесс над «кулаками» проходил в 1953 году в Олешнице-на-Мораве. Суд вынес два смертных приговора, одно пожизненное тюремное заключение и лишение свободы от пяти до 20 лет. Поводом к возбуждению дела стала инсценированный теракт.