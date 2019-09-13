В Праге прошла демонстрация в поддержку полноценного брака для однополых пар

Несколько сотен человек собрались вечером 12 сентября на Малостранской площади Праги, где находится здание нижней палаты парламента, чтобы поддержать предложенную поправку в Гражданский кодекс, которой вводится полноценный брак для однополых пар. Инициаторами проведения акции выступила общественная организация «Мы за честность» (Jsme fér).

Среди протестующих был глава партии STAN, депутат Вит Ракушан, депутат от «пиратов» Ольга Рихтерова и сенатор от партии ANO Мирослав Адамек.

Активисты указывали на то, что проект новеллы передан в парламент более года назад, однако так и не был поставлен на голосование. За это время полноценный брак для гомосексуалов и лесбиянок ввели еще три страны, общее число которых достигло 29. Протестующие требовали от законодателей рассмотреть проект поправки не позднее середины октября.

С 2006 г. в чешском законодательстве действует положение, позволяющее официальную регистрацию отношений двух людей одного пола, что, однако, не является полноценным браком, что, в частности, затрудняет усыновление детей.