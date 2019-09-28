В Праге прошла демонстрация в поддержку перехода Чехии на евро

На Вацлавской площади Праги прошла демонстрация в поддержку перехода Чехии с кроны на единую европейскую валюту и более тесное сотрудничество страны с ЕС. Организаторами акции выступило движение Pulse of Europe.
На площади участники развернули транспарант, на котором была изображена монета в один евро, украшенная изображением святого Вацлава. Все желающие могли подписать петицию в поддержку перехода Чехии на евро. Поскольку манифестация не собрала достаточно участников, запланированное шествие по центру города не состоялось.
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