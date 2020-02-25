В Праге прошла демонстрация в память об антикоммунистическом марше студентов 1948 года

На Нерудовой улице Праги прошла демонстрация в память об антикоммунистическом марше студентов на Пражский Град. 25 февраля 1948 года пражские студенты провели массовую демонстрацию протеста против захвата власти в Чехословакии компартией. Демонстранты выражали поддержку демократическому президенту Эдварду Бенешу и призывали ему не принимать отставку членов правительства, не состоящих в компартии. На Нерудовой улице столицы колонна была рассеяна полицией, 23-летний студент получил огнестрельное ранение. Добравшиеся до Пражского Града демонстранты получили ответ, что Эдард Бенеш уже принял отставку министров.
Выступление пражских студентов стало единственным массовым протестом против коммунистического путча. Вспомнить о событиях 72-летней давности на Нерудову улицу Праги пришли политики, представители Верхней и Нижней палат парламента, бывшие политзаключенные и потомки участников демонстрации.
Тайны замка Бечов – реликварий св. Мавра, старинные вина и стол Адольфа Гитлера
Памятник власовцам в Праге будет без упоминания о генерале Власове и с цитатой из Солженицына
Суд реабилитировал семью чешских крестьян, выселенную в 1953 г. в ходе коллективизации
«Украинская диаспора межвоенной Чехословакии заставила Европу признать Голодомор»
Помоги иностранцу: в Праге открылся новый интеграционный центр