В Праге прошла демонстрация в память об антикоммунистическом марше студентов 1948 года

На Нерудовой улице Праги прошла демонстрация в память об антикоммунистическом марше студентов на Пражский Град. 25 февраля 1948 года пражские студенты провели массовую демонстрацию протеста против захвата власти в Чехословакии компартией. Демонстранты выражали поддержку демократическому президенту Эдварду Бенешу и призывали ему не принимать отставку членов правительства, не состоящих в компартии. На Нерудовой улице столицы колонна была рассеяна полицией, 23-летний студент получил огнестрельное ранение. Добравшиеся до Пражского Града демонстранты получили ответ, что Эдард Бенеш уже принял отставку министров.

Выступление пражских студентов стало единственным массовым протестом против коммунистического путча. Вспомнить о событиях 72-летней давности на Нерудову улицу Праги пришли политики, представители Верхней и Нижней палат парламента, бывшие политзаключенные и потомки участников демонстрации.