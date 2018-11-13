В Праге прошла демонстрация таксистов против Uber

Утром 13 ноября на площади Яна Палаха в Праге прошла демонстрация таксистов, протестовавших против разрешения на работу альтернативных служб такси Uber и Taxify. Затем таксисты направились к зданию правительства, в канцелярию которого передали петицию с требованием устранений неравных условий в работе.

Ранее в Праге и других городах Чехии уже проходили акции протеста таксистов, считающих, что служба Uber имеет преимущества, предоставляя свои услуги без таксометров и получая возможность предлагать клиентам более низкие цены. В чешской столицы таксисты в знак протеста несколько раз создавали транспортные пробки, медленно двигаясь по основным транспортным артериям города.