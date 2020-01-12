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В Праге прошла демонстрация монархистов

Катерина Айзпурвит
12-01-2020
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Около ста человек вечером 11 января провели в центре Праги манифестацию под лозунгом восстановления в Чехии монархии. Уже много лет монархисты добиваются возврата Чешского королевства, что, по их мнению, является наилучшей формой государственного устройства.

Участники процессии, которая следовала от Вацлавской площади, через Староместкую и до Градчан и привлекла большое внимание туристов, несли портреты императора Франца Иосифа и флаги Австрийской империи. По пути манифестанты останавливались, чтобы исполнить гимн «Боже, храни императора Франца».

В своей речи организатор мероприятия Петр Плацак подчеркнул, что «наследственная монархия не основана ни на деньгах, ни на демагогии», а также заявил, что «Республиканский Пражский Град раскалывает общество». Монархическая партия Чешская Корона не представлена в парламенте Чешской Республики.

 
 
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