Архив передач

В Праге прошла демонстрация автобусных перевозчиков с целью обратить внимание на их проблемы в период кризиса

Катерина Айзпурвит
12-05-2020
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Около 50 автобусов проехали по центру чешской столицы, чтобы обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулись перевозчики из-за ограничительных мер, введенных в период пандемии. Компании лишились большей части заказов, 25% фирм оказалась под угрозой закрытия.

Представители автобусных компаний встретились перед зданием правительства с главой Минтранса Карелом Гавличеком, которому вручили свои предложения по оказанию им поддержки со стороны правительства. Как подчеркивают перевозчики, их убытки исчисляются миллионами ежемесячно.

 
 
 
 
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