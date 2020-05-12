В Праге прошла демонстрация автобусных перевозчиков с целью обратить внимание на их проблемы в период кризиса

Около 50 автобусов проехали по центру чешской столицы, чтобы обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулись перевозчики из-за ограничительных мер, введенных в период пандемии. Компании лишились большей части заказов, 25% фирм оказалась под угрозой закрытия.
Представители автобусных компаний встретились перед зданием правительства с главой Минтранса Карелом Гавличеком, которому вручили свои предложения по оказанию им поддержки со стороны правительства. Как подчеркивают перевозчики, их убытки исчисляются миллионами ежемесячно.
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