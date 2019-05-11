В Праге прошла акция поминовения русских, украинских и белорусских эмигрантов – жертв коммунистического террора

На Ольшанском кладбище Праги прошла акция поминовения русских, украинских и белорусских эмигрантов, ставших жертвами коммунистического террора. Около сорока человек собралось у стен Успенской церкви, чтобы почтить память соотечественников, репрессированных и погибших в результате действий НКВД и других карательных органов после Второй мировой войны.

Среди присутствовавших был председатель общества «Русская традиция» Игорь Золотарев, член Совета правительства Чешской Республики по вопросам национальных меньшинств Алексей Келин, депутат Европарламента Яромир Штетина, потомки эмигрантов «первой волны», а также чехи, русские, украинцы и белорусы. На церемонии были исполнены украинские песни.