В Праге прошла акция памяти жертв украинского Голодомора

На Вацлавской площади чешской столицы прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти жертв Голодомора, который ежегодно отмечается в Украине в четвертую субботу ноября. Участники церемонии зажгли свечи под статуей св. Вацлава, выложив свечами слово «Голодомор» и даты 1932–33.

Перед собравшимися выступил посол Украины в Чешской Республики Евгений Перебийнис, который напомнил, что в СССР Голодомор, вызванный бесчеловечной политикой Сталина, привел к гибели около восьми миллионов человек, и наибольшее количество жертв было именно среди украинского народа.