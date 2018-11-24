В Праге прошла акция памяти жертв украинского Голодомора

Катерина Айзпурвит
24-11-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На Вацлавской площади чешской столицы прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти жертв Голодомора, который ежегодно отмечается в Украине в четвертую субботу ноября. Участники церемонии зажгли свечи под статуей св. Вацлава, выложив свечами слово «Голодомор» и даты 1932–33.

Перед собравшимися выступил посол Украины в Чешской Республики Евгений Перебийнис, который напомнил, что в СССР Голодомор, вызванный бесчеловечной политикой Сталина, привел к гибели около восьми миллионов человек, и наибольшее количество жертв было именно среди украинского народа.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30