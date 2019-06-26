В Праге прошла акция памяти Милады Гораковой, казненной коммунистами в 1950 году

На Вышеградском кладбище в Праге состоялась акция, посвященная памяти политика Милады Гораковой, казненной режимом ЧССР в 1950 году по приговору, вынесенному на основании ложного обвинения в подрывной деятельности и шпионаже. Церемония, в которой приняли участие политики, дипломаты и общественные деятели, была проведена у символической могилы Милады Гораковой, чей прах так и не был обнаружен. Другие акции в память о единственной женщине, казненной в ходе политических процессов 1950-х, пройдут 27 июня, в 69-ю годовщину казни Гораковой.

Около 200 человек также почтили память репрессированных на пражском кладбище Дяблице. Венки к памятнику жертвам коммунистического террора возложили представители чешской и словацкой ассоциации бывших политзаключенных. В своих выступлениях участники церемонии выразили беспокойство по поводу возрастания роли компартии в сегодняшней Чехии и напомнили о том, что власти все еще не вынесли решения по вопросу об эксгумации останков политзаключенных.