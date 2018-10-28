В Праге прошел военный парад, посвященный 100-летию образования независимой Чехословакии

Катерина Айзпурвит
28-10-2018
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Более 2000 военнослужащих и сотни единиц техники приняли участие в военном параде, посвященном 100-летию образования независимой Чехословакии, которое отмечается 28 октября. Колонны парада, ставшего крупнейшим в современной истории страны, проследовали по Европейскому проспекту чешской столицы.

В связи с дождливой погодой участие ВВС ограничилось пролетом двух истребителей Gripen, видеть которые не позволяла низкая облачность, а также военных вертолетов, начертивших в небе триколор. Помимо военных, в параде приняли участие пожарные, полицейские, сотрудники таможенного ведомства и спасатели.

Парад открыл президент Чехии Милош Земан. В числе 1500 гостей на трибуне присутствовал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини и министр обороны США Джеймс Норман Мэттис.

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