В Праге прошел съезд движения «Свобода и прямая демократия»

В ходе своего выступления на общереспубликанском съезде движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) лидер движения Томио Окамуру указал, что выборы в Европарламент показали – «партия занимает устойчивое место в чешской политике». В своем выступлении Окамура подчеркнул значение патриотизма и выразил неодобрение глобализации и евроинтеграции.

В видеообращении к делегатам съезда президент Чехии Милош Земан сообщил, что считает данную партию «не экстремистской, а радикальной», а также упрекнул SPD за негативное отношение к военным миссиям Чешской армии за рубежом.

В настоящий момент движение «Свобода и прямая демократия», которое политологи относят к правому крылу и евроскептикам, располагает 22-мя креслами в Нижней палате парламента Чешской Республики и двумя местами в Европарламенте.