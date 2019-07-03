В Праге прошел первый совместный бизнес-форум Чехии и ОАЭ

Катерина Айзпурвит
03-07-2019
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В Праге состоялся Первый совместный бизнес-форум Чехии и Объединенных Арабских Эмиратов. Проект был подготовлен Czech Business Council Dubaj вместе с Торговой палатой Дубая под патронажем министра промышленности и торговли Чешской Республики Карла Гавличека.

В повестку форума вошли такие вопросы как инновации, роботика, искусственный интеллект, «умные города», регулирование воздушного сообщения, туризм, здравоохранение, курортное обслуживание, стекольная промышленность и организация всемирных выставок.

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