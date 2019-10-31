Архив передач

В Праге пройдет ярмарка Cannafest 2019

Тимур Кашапов
31-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

С 1 по 3 ноября в выставочном комплексе PVA Expo в Праге пройдет один из крупнейших европейских международных фестивалей, посвященных конопле, Cannafest 2019. Свою продукцию здесь представят более 250 компаний из 25 стран.

Посетителей Cannafest ждут выставки и экспозиции, показ фильмов, образовательные семинары, выступление скейтбордистов, конкурс граффити и др. В рамках ярмарки также пройдет трехдневная конференция на тему конопли и получаемых из нее психоактивных веществ.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 