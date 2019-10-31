В Праге пройдет ярмарка Cannafest 2019

С 1 по 3 ноября в выставочном комплексе PVA Expo в Праге пройдет один из крупнейших европейских международных фестивалей, посвященных конопле, Cannafest 2019. Свою продукцию здесь представят более 250 компаний из 25 стран.

Посетителей Cannafest ждут выставки и экспозиции, показ фильмов, образовательные семинары, выступление скейтбордистов, конкурс граффити и др. В рамках ярмарки также пройдет трехдневная конференция на тему конопли и получаемых из нее психоактивных веществ.