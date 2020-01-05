В Праге пройдет шествие Трех королей

В воскресенье, 5 января, в столице Чехии пройдет традиционное шествие Трех королей (или Трех царей). В 14:00 от костела св. Томаша на Малой Стране двинется торжественная костюмированная процессия, возглавлять которую будут сами три короля – Каспар, Мельхиор и Бальтазар, в сопровождении пажей и честного люда. Шествие благословит чешский кардинал Доминик Дука.

Процессия пройдет через Карлов мост на Староместскую площадь, где будет установлен “живой” вертеп и где будет воссоздан библейский сюжет, известный как поклонение волхвов. Дети смогут не только покормить животных из вертепа, но и сфотографироваться с верблюдами, на которых прибудут Короли. Праздник закроет Чешская рождественская месса Якуба Яна Рыбы.