Архив передач

В Праге пройдет шествие Трех королей

Ирина Ручкина
05-01-2020
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В воскресенье, 5 января, в столице Чехии пройдет традиционное шествие Трех королей (или Трех царей). В 14:00 от костела св. Томаша на Малой Стране двинется торжественная костюмированная процессия, возглавлять которую будут сами три короля – Каспар, Мельхиор и Бальтазар, в сопровождении пажей и честного люда. Шествие благословит чешский кардинал Доминик Дука.

Процессия пройдет через Карлов мост на Староместскую площадь, где будет установлен “живой” вертеп и где будет воссоздан библейский сюжет, известный как поклонение волхвов. Дети смогут не только покормить животных из вертепа, но и сфотографироваться с верблюдами, на которых прибудут Короли. Праздник закроет Чешская рождественская месса Якуба Яна Рыбы.

 
 
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