В Праге пройдет Ночь отелей

25 января в Праге состоится Ночь отелей. Ее участники смогут посетить более 80 отелей, посмотреть, как работают их сотрудники, посетить помещения, в которые в обычные дни постояльцам вход запрещен, а также остаться на ночь за символичную цену в 777/999/1111 крон. Кроме того, отельные рестораны подготовят для гостей акции специальное меню.

Ночь отелей проводится уже в третий раз. Организатором мероприятия выступает Ассоциация отелей и ресторанов Чехии при поддержке Prague City Tourism, Администрации Пражского Града и Администрации Праги.