В Праге пройдет Ночь отелей

Тимур Кашапов
24-01-2019
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25 января в Праге состоится Ночь отелей. Ее участники смогут посетить более 80 отелей, посмотреть, как работают их сотрудники, посетить помещения, в которые в обычные дни постояльцам вход запрещен, а также остаться на ночь за символичную цену в 777/999/1111 крон. Кроме того, отельные рестораны подготовят для гостей акции специальное меню.

Ночь отелей проводится уже в третий раз. Организатором мероприятия выступает Ассоциация отелей и ресторанов Чехии при поддержке Prague City Tourism, Администрации Пражского Града и Администрации Праги.

 
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