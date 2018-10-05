В Праге пройдет международный конгресс криптоанархистов, хакеров и программистов

6 и 7 октября в чешской столице соберется более 500 криптоанархистов, хакеров и программистов со всего мира. В Праге пройдет Hackers Congress Paralelni Polis 2018, участие в котором примут известные представители криптовалютного сообщества, блокчейн-индустрии и компьютерного программирования.

В этом году на конгрессе, билеты на который были полностью проданы еще полгода назад, планируется рассмотреть такие вопросы как свобода и криптоанархия, децентрализация экономики и криптовалюты, политика и хакерство, наука и технологии. Выступление известного американского математика и эссеиста Нассима Талеба будет транслироваться по Skype. Среди гостей форума – производитель лекарств Михаэль Лауфер и специалист по децентральзации экономики Пол Розенберг.