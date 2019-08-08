В Праге пройдет концерт Луиса Фонси

Тимур Кашапов
08-08-2019
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9 августа в Праге состоится концерт пуэрториканского певца и композитора Луиса Фонси. Мероприятие пройдет под открытым небом на территории выставочного комплекса в столичном районе Летняны. Начало концерта – 20:00, стоимость билета – от 1 до 1,6 тыс. крон.

Луис Альфонсо Родригес Лопес-Сеперо, более известный как Луис Фонси, наиболее известен своей совместной песней с Дэдди Янки под названием Despacito, которая стала самой просматриваемой на видеохостинге YouTube, а также самой прослушиваемой на музыкальных стриминг-сервисах во всем мире.

 
 
 
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