В Праге пройдет Fotograf Festival

С 27 сентября по 27 октября в Праге состоится 8-й фестиваль фотографии Fotograf Festival. В рамках мероприятия свои работы представят чешские и зарубежные фотографы. Нынешний фестиваль пройдет под девизом «Ne-práce: zaměstnání volnem» и будет посвящен изучению социальной проблематике в сфере труда и свободного времени.

В рамках Fotograf Festival 2018 состоятся музыкальные и танцевальные выступления, лекции, творческие вечера, концерты и мастер-классы. Подробная программа фестиваля, со списком участников и мест проведения, доступна на официальном сайте мероприятия. Вход свободный.