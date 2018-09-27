В Праге пройдет Fotograf Festival

Тимур Кашапов
27-09-2018
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С 27 сентября по 27 октября в Праге состоится 8-й фестиваль фотографии Fotograf Festival. В рамках мероприятия свои работы представят чешские и зарубежные фотографы. Нынешний фестиваль пройдет под девизом «Ne-práce: zaměstnání volnem» и будет посвящен изучению социальной проблематике в сфере труда и свободного времени.

В рамках Fotograf Festival 2018 состоятся музыкальные и танцевальные выступления, лекции, творческие вечера, концерты и мастер-классы. Подробная программа фестиваля, со списком участников и мест проведения, доступна на официальном сайте мероприятия. Вход свободный.

 
 
 
 
 
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