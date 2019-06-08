В Праге пройдет фестиваль «Музейная ночь»

В выходные 8 и 9 июня в столице Чехии вновь пройдет фестиваль «Пражская музейная ночь». С наступлением темноты свои двери откроет для посетителей целый ряд городских музеев, галерей, замков и других культурных объектов. Это уникальная возможность не только бесплатно посетить многие музеи, но также побывать в исторических зданиях, которые обычно закрыты для публики.

Фестиваль пройдет уже в 16-й раз, ежегодно его посещают десятки тысяч гостей: как пражан, так и туристов. Подробную программу «Пражской музейной ночи» можно найти на официальном сайте фестиваля. Там же можно составить собственный маршрут посещения музеев при помощи специального приложения «Мои музеи» и «Моя ночь».