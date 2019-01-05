В Праге пройдет фестиваль киномузыки

Ирина Ручкина
05-01-2019
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С 1 по 4 февраля в Праге состоится ежегодный фестиваль Film Music Prague 2019, посвященной музыке в кино. В рамках мероприятия в чешской столице впервые выступит британский композитор Джон Пауэлл, автор музыки ко многим художественным и анимационным фильмам. Среди его работ саундтреки к таким культовым лентам, как «Шрек», «Мистер и миссис Смит», «Ледниковый период», «Как приручить дракона», серия фильмов об агенте Борне и многие другие.

В Праге номинант премии Oscar совместно с пражским филармоническим оркестром и смешанным хором им. Кюгна исполнит множество своих известных композиций, в том числе и свежие работы, например, саундтрек к фильму «Хан Соло. Звездные войны: Истории».

 
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