В Праге пройдет фестиваль киномузыки

С 1 по 4 февраля в Праге состоится ежегодный фестиваль Film Music Prague 2019, посвященной музыке в кино. В рамках мероприятия в чешской столице впервые выступит британский композитор Джон Пауэлл, автор музыки ко многим художественным и анимационным фильмам. Среди его работ саундтреки к таким культовым лентам, как «Шрек», «Мистер и миссис Смит», «Ледниковый период», «Как приручить дракона», серия фильмов об агенте Борне и многие другие.

В Праге номинант премии Oscar совместно с пражским филармоническим оркестром и смешанным хором им. Кюгна исполнит множество своих известных композиций, в том числе и свежие работы, например, саундтрек к фильму «Хан Соло. Звездные войны: Истории».