В Праге пройдет дизайнерская ярмарка Lemarket

С 14 по 23 декабря в столичной галерее «Манес» пройдет рождественская ярмарка современных дизайнеров Lemarket, на которой будут представлены работы талантливых дизайнеров из Чехии и Словакии. Всего в ярмарке примут участие около 90 дизайнеров.

На выставке будут представлены «большие» вещи от «малых» брендов, например, украшения, дизайнерская одежда, мебель, игрушки и многое другое, а понравившиеся работы можно будет сразу приобрести на месте. Посетителям будет предложена обширная культурная и образовательная программа, а также мастер-классы участников выставки.