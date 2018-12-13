В Праге пройдет дизайнерская ярмарка Lemarket

Тимур Кашапов
13-12-2018
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С 14 по 23 декабря в столичной галерее «Манес» пройдет рождественская ярмарка современных дизайнеров Lemarket, на которой будут представлены работы талантливых дизайнеров из Чехии и Словакии. Всего в ярмарке примут участие около 90 дизайнеров.

На выставке будут представлены «большие» вещи от «малых» брендов, например, украшения, дизайнерская одежда, мебель, игрушки и многое другое, а понравившиеся работы можно будет сразу приобрести на месте. Посетителям будет предложена обширная культурная и образовательная программа, а также мастер-классы участников выставки.

 
 
 
 
 
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