В Праге пройдет Autoshow Praha 2019

В ходе крупнейшей в Чехии автомобильной выставки Autoshow Praha 2019, которая открывается 12 апреля в столичном выставочном комплексе «Выставиште», состоится презентация более 40 марок автомобилей, официально представленных в стране, и десятков прототипов. Об этом говорится на официальном сайте компании-организатора Incheba.

Кроме того, посетителей ожидает сопроводительная программа, в том числе выставка ретро-автомобилей и грузовых машин, а также тест-драйв некоторых моделей и офф-роуд паркур. Время работы выставки: с 10:00 до 19:00 (в воскресенье до 17:00). Стоимость входного билета – 200 крон. Выставка завершится 14 апреля.