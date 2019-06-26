В Праге пройдет акция памяти Милады Гораковой, казненной коммунистами в 1950 году

На Вышеградском кладбище в Праге состоится акция памяти политика Милады Гораковой, казненной режимом ЧССР в 1950 году по приговору, вынесенному на основании ложного обвинения в подрывной деятельности и шпионаже. Церемония, в которой примут участие политики, дипломаты и общественные деятели, пройдет у символической могилы Милады Гораковой, чей прах так и не был обнаружен.

Другие акции в память о единственной женщине, казненной в ходе политических процессов 1950-х, пройдут завтра, 27 июня, в 69-ю годовщину казни Гораковой.