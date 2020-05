В Праге продолжается суд над бывшими агентами госбезопасности времен ЧССР

В Праге продолжаются судебные слушания по делу пяти бывших агентов и сотрудников госбезопасности (StB) времен ЧССР, которых обвиняют в издевательствах над диссидентами и участниками правозащитного движения «Хартия-77». В конце 1970 – начале 1980 гг. в ходе так называемой операции «Санация», то есть «оздоровления общества», они терроризировали сограждан с целью их запугать и вынудить эмигрировать из страны.

12 мая показания дал один из потерпевших – 77-летний музыкант и автор текстов рок-группы The Plastic People of The Universe Вратислав Брабенец, который сообщил, что в ходе «Санации» его допрашивали около 50-ти раз, иногда по 8 часов подряд, требовали пойти на сотрудничество, угрожая похищением его двухлетней дочери. Также ему обещали подбросить оружие с его отпечатками. Музыкант был полностью лишен возможности работать. «Я не мог даже пасти коров», – сообщил Брабенец. В 1982 г. он был вынужден эмигрировать в Канаду. В 1997 г. музыкант вернулся на родину и вновь присоединился к своему коллективу.

По делу, на которое не распространяется срок давности, проходят бывшие сотрудники госбезопасности Збынек Дудек, Ярослав Марышко, Иржи Шимак, Kaрек Гайек и Рудольф Пелтан. За злоупотребление служебными полномочиями им грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Дудек и Шимак в прошлом уже были осуждены за аналогичные преступления. Они заявляют, что не согласны с предъявленными обвинениями.