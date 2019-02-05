В Праге продолжается эпидемия кори

За январь 2019 года в Праге было зафиксировано 35 случаев заболевания корью. Как сообщает Гигиеническая станция Праги, в столице продолжается объявленная в прошлом году эпидемия, когда число заболевших достигло 103. Всего за 2018 год в Чехии было зафиксировано 207 случаев заболеваний корью.

Медики напоминают, что корь является очень заразным заболеванием, передающимся по воздуху, и требует двухнедельного карантина. На прошлой недели из-за появления этой болезни у персонала был закрыт ресторан в нижней палате парламента ЧР. В Моравско-Силезском крае в январе 2019 года уже было выявлено 10 заболевших – больше, чем за весь прошлый год.

На территории Чехии обязательные прививки от кори детям делаются начиная с 1969 года. При этом со временем полученный иммунитет к болезни ослабевает.