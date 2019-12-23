В Праге появится рождественский ретро-трамвай

В столице Чехии в рождественские праздники можно будет увидеть ретро-трамвай модели Татра T3 появится на улицах города 25 декабря. Прокатиться на трамвае, сверкающим праздничными гирляндами, может любой желающий.
Трамвай будет колесить по улицам Праги до 29 декабря и поедет по трассе, проходящей вблизи костелов, в которых в этом году выставлены рождественские вертепы. Цена билета трамвай - 100 крон.
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