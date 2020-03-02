В Праге появится памятник чешскому журналисту Фердинанду Пероутке

В Праге появится памятник журналисту Фердинанду Пероутке (1895–1978), получившему широкую известность в межвоенной Чехословакии. Администрация пятого района столицы также сделала Пероутку посмертно своим почетным гражданином.

В качестве места установки памятника предложен парк Портеймка на холме Смихов. Член районного совет Виктор Чагой назвал решение об увековечении памяти журналиста «символической пощечиной чешскому ничтожеству, которую демонстрирует сегодня Пражский Град, постоянно вытирая ноги об имя Пероутки».

В 2015 г. президент Чехии Земан заявил, что журналист восхищался нацизмом и написал статью «Гитлер – джентльмен», за что внучка Пероутки подала на главу государства в суд. Упомянутая статья обнаружена не была. Ранее Пероутку также обвиняли в том, что он как журналист поддался давлению со стороны нацистов. При этом писатель в годы войны находился в концлагерях Дахау и Бухенвальд.