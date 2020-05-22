В Праге появится научная тропа, посвященная поселению кельтов

В природном заповеднике Шанце, в 12-м районе Праги, 13 июня открывается научная тропа, посвященная поселению кельтов, некогда находившемуся на этой территории. На тропе предусмотрено 10 остановок с информационными панелями и игровыми элементами. Как сообщает муниципалитет Праги-12, стоимость проекта составит около 400 000 крон.

Посетители смогут узнать, как выглядело кельтское поселение в районе Шанце и что его связывало с оппидумом, расположенном на противоположном краю Бржежанской долины, как жили кельты, какими ремеслами занимались, как одевались и чем питались, как выгладили их дома.

На территории современной Чехии кельты жили около 500 лет. В VI–V вв. до н.э. в Западную Чехию и Баварию пришли племена бойи, что и дало название страны Богемия.