Архив передач

В Праге появится научная тропа, посвященная поселению кельтов

Катерина Айзпурвит
22-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В природном заповеднике Шанце, в 12-м районе Праги, 13 июня открывается научная тропа, посвященная поселению кельтов, некогда находившемуся на этой территории. На тропе предусмотрено 10 остановок с информационными панелями и игровыми элементами. Как сообщает муниципалитет Праги-12, стоимость проекта составит около 400 000 крон.

Посетители смогут узнать, как выглядело кельтское поселение в районе Шанце и что его связывало с оппидумом, расположенном на противоположном краю Бржежанской долины, как жили кельты, какими ремеслами занимались, как одевались и чем питались, как выгладили их дома.

На территории современной Чехии кельты жили около 500 лет. В VI–V вв. до н.э. в Западную Чехию и Баварию пришли племена бойи, что и дало название страны Богемия.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 