В Праге появилась мемориальная доска в честь британки Дорин Уорринер, спасавшей евреев от нацистов

На здании гостиницы Alcron в центре Праге появилась мемориальная доска в память о Дорин Уорринер, которая в 1938–1939 годах работала в британском комитете помощи беженцам из Чехословакии. Вместе с Николасом Уинтоном и другими сотрудниками гуманитарной миссии она создала сеть по переправке евреев, детей и взрослых, из Чехословакии, где им угрожала гибель от рук нацистов, на территорию Великобритании.

В церемонии открытия мемориальной доски, которая состоялась 29 апреля 2019 года, принял участие министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, посол Великобритании Николас Арчер и племянник Дорин Уорринер Генри Уорринер. Автором проект памятной доски выступил архитектор Давид Вавра.