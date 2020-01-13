Архив передач

В Праге подорожает проезд в такси

Эва Туречкова
13-01-2020
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Стоимость проезда в такси в Праге увеличится с 28 до 36 крон/км. Минута ожидания подорожает с 6 до 7 крон, а оплата за посадку составит 60 крон (вместо 40). Новая расценка услуг, одобренная пражской мэрией, вступает в силу с апреля текущего года.

Максимальная стоимость за проезд на такси – электрокаре составит 39 крон/км, а оплата за посадку составит 70 крон.

Кроме классических такси в Праге предлагают свои услуги также альтернативные перевозчики Uber и Bolt.

 
 
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