В Праге подорожает проезд в такси

Стоимость проезда в такси в Праге увеличится с 28 до 36 крон/км. Минута ожидания подорожает с 6 до 7 крон, а оплата за посадку составит 60 крон (вместо 40). Новая расценка услуг, одобренная пражской мэрией, вступает в силу с апреля текущего года.

Максимальная стоимость за проезд на такси – электрокаре составит 39 крон/км, а оплата за посадку составит 70 крон.

Кроме классических такси в Праге предлагают свои услуги также альтернативные перевозчики Uber и Bolt.