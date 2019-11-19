В Праге планируют провести неофициальный новогодний фейерверк в память о Кареле Готте

Организация «Фейерверк для Праги» сообщает, что, несмотря на решение мэрии столицы, хочет провести новогодний фейерверк, посвятив его памяти Карела Готта, скончавшегося 1 октября 2019 г. Пиротехническое шоу будет называться «Божественная Прага».

Организаторы собирают пожертвования для воплощения своего замысла, на что им требуется более миллиона крон. Пока собранная сумма достигла 45 000 крон. Мэрия Праги недавно приняла решение отказаться от традиционного новогоднего фейерверка, заменив его видеомэппингом на фасаде Национального музея.