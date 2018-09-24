В Праге планируется масштабная реконструкция трамвайных путей

Транспортное предприятие Праги (DPP) в период с 2019 по 2021 г. планирует реконструировать значительное число трамвайных путей. На первом этапе в ремонтные работы будет инвестировано более 900 млн крон (35 млн евро). «Для обеспечения безопасности эксплуатации и снижения среднего уровня старения оборудования предприятие планирует реконструировать не менее 8,7 км трамвайных путей в год», – указано в докладе предприятия.

Общая протяженность трамвайной сети в чешской столице превышает 342 км, а трамвайный парк насчитывает более 800 составов. Транспортное предприятие Праги является крупнейшей компанией, принадлежащей городу, – там работает почти 11 000 человек.