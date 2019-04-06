В Праге открываются пасхальные ярмарки

Традиционный пасхальный рынок открылся в субботу, 6 апреля, на Староместской площади Праги. В киосках, заполнивших площадь, продаются региональные деликатесы и пасхальные сувениры, включая расписанные вручную яйца, деревянные игрушки и пряники, украшенные узорами из глазури.

На открытой сцене в дни работы пасхального базара будут выступать хоровые коллективы, фольклорные и танцевальные ансамбли из разных городов Чехии. Пасхальные рынки также открываются на Вацлавской площади и площади Республики. Базары будут работать до 28 апреля. В 2019 году западные христиане отмечают Пасху 21 апреля.