В Праге открывается сезон рождественских ярмарок

Тимур Кашапов
22-11-2018
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23 ноября открывается одна из крупнейших рождественских ярмарок в чешской столице на Тыловой площади. Здесь, помимо традиционных рождественских украшений, будут продаваться различные яства, разнообразные сувениры, подарки, а на установленной в центре площади сцене будут регулярно проходить концерты и выступления музыкантов, актеров и танцоров.

Помимо Тыловой площади, рождественские ярмарки в Праге будут организованы на Площади Мира, площади Иржи из Подебрад, Пражском Граде, Площади Республики, на Выставочном центре, Вацлавской и Староместской площадях.

 
 
 
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