В Праге открывается сезон рождественских ярмарок

23 ноября открывается одна из крупнейших рождественских ярмарок в чешской столице на Тыловой площади. Здесь, помимо традиционных рождественских украшений, будут продаваться различные яства, разнообразные сувениры, подарки, а на установленной в центре площади сцене будут регулярно проходить концерты и выступления музыкантов, актеров и танцоров.

Помимо Тыловой площади, рождественские ярмарки в Праге будут организованы на Площади Мира, площади Иржи из Подебрад, Пражском Граде, Площади Республики, на Выставочном центре, Вацлавской и Староместской площадях.